Организаторы чемпионата "ArtMasters" набирают участников

Стартовал сбор заявок на четвертый сезон чемпионата "ArtMasters", масштабный проект включает разные форматы профессиональных соревнований для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства. Его цель – поддержать лучших молодых представителей творческих профессий.
Актуальная информация о новом сезоне – на сайте чемпионата www.artmasters.ru.
Сообщество "ArtMasters" объединяет сегодня более 44 тысяч молодых профессионалов креативных индустрий со всей страны, а финалисты проекта являются членами Ассоциации мастеров креативных индустрий. Тюменскую область в ассоциации представляет председатель регионального отделения Союза дизайнеров России Елена Коробейникова.
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