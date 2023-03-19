Тюмень вошла в топ-15 ежегодного рейтинга "Город России"

Тюмень лидирует среди городов УрФО в рейтинге "Город России". Сейчас она занимает 14 место. Челябинск, Ханты-Мансийск и Екатеринбург на 33, 34 и 35 строках соответственно. Курган - на 51-м месте, Салехард — на 56-м.

Всего в списке 2023 года 87 городов, с учетом вновь присоединенных территорий. В тройке лидеров на данный момент Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Голосование за самый узнаваемый, привлекательный и символичный город продлится до конца года. Жители региона могут принять участие: регистрации не требуется, все абсолютно бесплатно. Нужно только собрать картинку и подтвердить выбор на официальном сайте город-россии.рф, сообщает Вслух.ру.