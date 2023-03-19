Как спастись от весенних перепадов настроения, посоветовала психолог

Любые перемены – это нормально, они несут с собой обновление, считает тюменский психолог Юлия Лукашенок. Чтобы минимизировать нестабильное состояние при переходе с зимы на лето, можно следовать ряду рекомендаций.

"Смените аромат – духи, крем для рук, освежитель в своем рабочем кабинете, дома на более свежий, весенний. Танцуйте, особенно утром. Даже те, кто много лет не пренебрегает утренней разминкой. Включите любимые песни. Я бы рекомендовала что-то из того периода жизни, с которыми связаны теплые радостные воспоминания".

Не стоит забывать о горячем завтраке и прогулках. "Увеличьте время прогулок на свежем воздухе и смените привычный маршрут. Например, выйдете раньше на остановку и пройдитесь пешком", – говорит психолог.

Не пренебрегайте сезонными домашними заботами, например, сменой гардероба или мытьем окон. Это тоже важная часть весеннего обновления, сообщает Мегатюмень.