В Тобольске открылся центр амбулаторной урологической помощи

На базе центральной поликлиники областной больницы № 3 в Тобольске открылся центр амбулаторной урологической помощи (ЦАУР), который располагает хорошей диагностической базой. Специалисты центра нацелены на раннее выявление онкологических патологий мочеполовых органов, профилактику и лечение связанных с ними заболеваний.

С помощью нового аппарат УЗИ урологи проводят биопсию пациентам с подозрением на рак предстательной железы.

Цифровой эндоскоп последнего поколения позволяет проводить исследование мочевого пузыря (цистоскопию) шести пациентам в неделю. Исключая онкопатологию, врачи определяют полипы, хронические циститы или предраковые патологии, устанавливая окончательный диагноз. Оборудование также используется и для удаления стентов, например, после операции по дроблению камня, уточнил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— С открытием центра амбулаторной урологии значительно улучшилась доступность медицинской помощи для жителей города Тобольска и Тобольского района. Сейчас кабинеты диагностики располагаются в шаговой доступности, а время ожидания исследований существенно уменьшилось, что важно для пациентов с подозрением на онкологию, — подчеркнул заведующий центром врач - уролог Александр Вакатов.