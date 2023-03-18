Для поддержания печени лучше составить специальный рацион

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова дала рекомендации по защите печени.
– Не стоит полностью отказываться от всех "вредных" продуктов, ведь зачастую они и самые вкусные, но нужно уметь и не злоупотреблять. К примеру, полный отказ от сладкого теоретически крайне полезно скажется на работе печени. Но дефицит углеводов при этом ухудшает работу головного мозга, а также может усугубить или спровоцировать ожирение, – сообщила врач.
Она рассказала, что лучше минимизировать в рационе:
1. Размер порции. Есть часто, но малыми порциями.
2. Жирные сорта мяса (свинина, говядина, баранина) заменить на телятину.
3. Заменить "простые" углеводы на "сложные".
4. Есть свежие фрукты и овощи. Рекомендуемая порция – не менее 200 грамм в сутки.
5. Майонез исключить.
6. Отдавать предпочтение нежирным кисломолочным продуктам.
7. Отказаться от свиной, птичьей кожи, сообщила Тюменская область сегодня.
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