Для поддержания печени лучше составить специальный рацион

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова дала рекомендации по защите печени.

– Не стоит полностью отказываться от всех "вредных" продуктов, ведь зачастую они и самые вкусные, но нужно уметь и не злоупотреблять. К примеру, полный отказ от сладкого теоретически крайне полезно скажется на работе печени. Но дефицит углеводов при этом ухудшает работу головного мозга, а также может усугубить или спровоцировать ожирение, – сообщила врач.

Она рассказала, что лучше минимизировать в рационе:

1. Размер порции. Есть часто, но малыми порциями.

2. Жирные сорта мяса (свинина, говядина, баранина) заменить на телятину.

3. Заменить "простые" углеводы на "сложные".

4. Есть свежие фрукты и овощи. Рекомендуемая порция – не менее 200 грамм в сутки.

5. Майонез исключить.

6. Отдавать предпочтение нежирным кисломолочным продуктам.

7. Отказаться от свиной, птичьей кожи, сообщила Тюменская область сегодня.