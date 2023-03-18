Команда маркета современного искусства "Артчоус" выиграла грант

Организаторы маркета современного искусства "Артчоус", который ежегодно проходит в мультицентре "Контора пароходства", выиграли грант от Президентского фонда культурных инициатив в размере 640 125 рублей. Поддержка позволит впервые провести событие летом на уличной площадке у "Конторы пароходства".

В нем будет несколько площадок: рынок с товарами от тюменских создателей, зона для образовательных событий с участием экспертов в области искусства, место для отдыха с концертами и диджей-сетами, сообщила Мегатюмень.

— Запрос проводить событие два раза в год был от художников и посетителей проекта. Мы думаем, что летом получится сделать "Артчоус" еще масштабнее и привлечь широкую аудиторию, потому что на набережной в теплый сезон большой поток людей, — поделилась куратор проекта Александра Жернова.

За 3 года в "Артчоусе" приняли участие 90 художников, у которых тюменцы купили современное искусство почти на 600 000 рублей. Грант команда выиграла совместно с Тюменским областным фондом развития муниципальных образований: он окажет юридическую поддержку, а "Контора пароходства" — техническую и информационную.