Пауков редких видов коллекционирует тюменец

12:41 18 марта 2023
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Есть люди, которые не боятся пауков, напротив, они без ума от этих необычных насекомых. Коллекционеров пауков называют арахнофилами, потому что arachn на греческом – паук. Есть такие неординарные личности и в Тюмени. Один из них – Андрей, учится в университете и все свободное время посвящает содержанию пауков-птицеедов и наблюдению за их поведением.

Андрей начал держать их дома полтора года назад. – Пауки большие, яркие и красивые, они более загадочные насекомые, – объяснил начало своего увлечения Андрей. – Мне нравилось фотографировать насекомых и читать научно-популярные статьи про членистоногих, поэтому интерес к паукам был у меня неслучайным.

В настоящее время дома в террариумах у Андрея живут от 20 до 25 пауков-птицеедов. Среди них есть как большие виды – до 9 см, так и маленькие – карликовые, размером около 3-4 см. Причем, даже у 9-сантиметрового питомца с учетом размаха лап общая длина может доходить до 15-18 см.

Увлечение это отнюдь не безопасное. Все пауки опасны для человека, потому что имеют яд. Поэтому на руки коллекционер своих питомцев не берет.

Расходы на содержание одного паука даже с учетом изменения условий составляют от 50 до 100 рублей в месяц. Однако если таких больше 20, то затраты возрастают, хотя и все равно не кажутся большими. Компенсировать затраты помогают обмен и передача молодых пауков другим коллекционерам, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: хобби
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