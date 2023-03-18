В Тюменском районе появился новый стоматологический визиограф

Стоматологический визиограф появился в Областной больнице №19 Тюменского района. Современный диагностический аппарат позволяет проводить обследование пациента во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле.

Визиографический метод исследования помогает с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Датчик прикладывается к больному зубу и, с помощью рентгенологического аппарата, делается снимок, который выводится на экран компьютера.

Врач видит и может оценить состояние ротовой полости практически в реальном времени. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата, сообщила Валерия Глухих, пресс-секретарь ОБ №19 Тюменского района.

"Рентген-аппарат с радиовизиографом – это крайне необходимое оборудование в стоматологии. Зуб часто можно сохранить и качественно вылечить только при наличии его рентген снимка, когда врач видит, насколько он разрушен или поврежден.", - поделилась заведующая стоматологическим отделением ОБ №19, стоматолог-терапевт Марина Верхогляд.