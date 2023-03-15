Танцующие пенсионеры призывают ишимцев к активному образу жизни

14:00 15 марта 2023
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Оздоровительное движение "Танцующие бабушки Ишима" набирает обороты, с 25 февраля по 13 марта активисты провели первый фестиваль "Танцы для здоровья", объединивший более 80 горожан старшего поколения в пяти группах. 

Каждая группа выступала на разных площадках города, призывая людей заниматься оздоровительной физкультурой и предлагая различные её виды.

"Цель фестиваля, да и всего проекта – привлечение пенсионеров к активному образу жизни, а помогают нам в этом занятия танцами на свежем воздухе. Кроме укрепления физического и эмоционального здоровья, профилактики деменции, есть еще одно преимущество – расширение круга знакомств участников проекта, их социализация", – поделилась руководитель движения "Танцующие бабушки Ишима" Любовь Бакланова.

Ишимский проект – победитель конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году.

Теги: гранты , ЗОЖ , Ишим , пенсионеры
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