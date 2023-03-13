В Тюменской области начинаются традиционные военные сборы

Ежегодные традиционные учебные военные сборы пройдут в марте 2023 года для жителей Тюменской области, пребывающих в запасе, заполировано призвать на них 100 человек, пишет информцентр правительства ТО.

"В течение недели на базе ТВВИКУ участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов они возвращаются домой. На сборы в области призываются порядка 100 человек", - говорится в сообщении.

Повестки тем, кто находится в запасе, направляют через работодателя или вручают лично. На время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю зарплату сотрудника. А гражданину выплачивается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.

Женщины, в том числе и те, кто имеют воинскую учетную специальность и находятся в запасе, к сборам не привлекаются.