Какие факторы влияют на всхожесть семян, рассказали тюменцам

Как рассказали в одном из тюменских садовых питомников, есть несколько факторов, из-за которых у семян нет ростков. Всхожесть зависит от температуры в помещении, наличия вредителей, состояния почвы и полива.

"Оптимальная температура для ростков должна быть от +20 градусов. Если показатели будут ниже среднего, то ростки будут вялыми и болезненными, либо вообще не взойдут", – отмечают в питомнике.

Полив должен быть умеренным. Садоводы должны следить за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была переувлажненной, сообщает АиФ-Тюмень.