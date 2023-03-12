Какой хлеб есть, чтобы сохранить фигуру, рассказала диетолог

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" собственный рейтинг полезности хлеба. - Я бы выделила хлеб из цельнозерновой муки, потому что в нем много нерафинированных компонентов бездрожжевые сорта, в особенности для тех, кто заботиться о своем здоровье и не хочет набирать массу тела. И, разумеется хлеб с различными добавками, например, с отрубями или различными зернами - это усиливает пользу.

С учетом того, что хлеб высококалорийный нужно контролировать его количество в пищевом рационе. Диетолог призывает не метаться из крайности в крайность. И не употреблять хлеб в больших количествах, но и не отказываться от него полностью. -Полностью от хлеба отказываться нельзя.