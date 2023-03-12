Фотопроект о вдохновении появился в сети

09:36 12 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Фотопроект "Семь историй творчества" подготовила команда мультицентра "Моя территория" в Тобольске вместе с участницами Школы студенческой весны. Серия карточек состоит из семи портретов молодых тоболячек, которые занимаются творчеством — музыкой, театром, танцами и модой. На лицах героинь отображено кредо, которого они придерживаются. Эти убеждения вдохновляют и помогают создавать произведения искусства.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе тобольского мультицентра "Моя территория" в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, фотовыставку можно посмотреть в пространстве на Красноармейской 6/4 до 13 марта.

Школа студенческой весны проходит ежегодно. В этот раз к проекту присоединились 170 студентов, которые вместе с региональными кураторами и экспертами готовятся к Областной Студвесне, сообщает КП-Тюмень.

Теги: проект , фото
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023