Фотопроект о вдохновении появился в сети

Фотопроект "Семь историй творчества" подготовила команда мультицентра "Моя территория" в Тобольске вместе с участницами Школы студенческой весны. Серия карточек состоит из семи портретов молодых тоболячек, которые занимаются творчеством — музыкой, театром, танцами и модой. На лицах героинь отображено кредо, которого они придерживаются. Эти убеждения вдохновляют и помогают создавать произведения искусства.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе тобольского мультицентра "Моя территория" в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, фотовыставку можно посмотреть в пространстве на Красноармейской 6/4 до 13 марта.

Школа студенческой весны проходит ежегодно. В этот раз к проекту присоединились 170 студентов, которые вместе с региональными кураторами и экспертами готовятся к Областной Студвесне, сообщает КП-Тюмень.