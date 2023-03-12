Тюменские автоинспекторы проведут работу со школьниками

Сотрудники ГИБДД проведут дополнительные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения со школьниками.

Учащимся начальной школы и подросткам напомнят о необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части, при перевозке в автомобиле, а также уделят внимание весенним факторам безопасности на дорогах: движению в сложных погодных условиях, езде на велосипедах и СИМ.

В это году в Тюменской области растет число ДТП с участием детей, в ДТП погиб один ребенок, 47 детей ранены. Сотрудники Госавтоинспекции проведут практически занятия с детьми на улично-дорожной сети, объясняя, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах, нельзя бежать через дороги и пересекать улицу в наушниках или пользуясь телефоном, сообщили в ГИБДД Тюменской области.