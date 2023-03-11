Посетить экспозицию и приобрести мерч могут тюменцы

В Тюмени открылась выставка "Миражи" современного тюменского художника Максима Родионова. Посетить ее можно в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Автор рассказал, что помимо представленных работ, которые написаны в разные периоды, представлены еще и необычные эскизы его татуировок.

"На выставке нет проходных картин. Она состоит из живописи и тату-графики. Всего посетители могут посмотреть 22 работы, которые я написал в период с 2006 по 2022 гг. Я выступал и дизайнером, и оформителем экспозиции. И вообще, могу смело сказать, это эксклюзив для Тюмени, когда в музее выставляются эскизы тату", – пояснил художник.

Максим добавил, что на выставке все желающие смогут приобрести авторский мерч – виниловые наклейки на гаджеты, переводные татуировки и значки в виде двух персонажей с выставки.



Экспозиция работает до 18 июня 2023 года, кроме понедельника, сообщает КП-Тюмень.