Средняя зарплата в регионе превысила 80 тысяч рублей в декабре 2022

В Уральском федеральном округе Тюменская область занимает 3 место по заработной плате. Среднемесячная номинально начисленная зарплата в декабре составила 82 тыс. 126 рублей. Это на 12,4% больше, чем в декабре 2021-го и на 35,8% выше относительно ноября, сообщает Росстат.

Максимум зафиксирован в ЯНАО, где в среднем начислили 158 тыс. 710 рублей. На втором месте — ХМАО-Югра с показателем 137 тыс. 986 рублей.

В Свердловской области в среднем заработали по 73 тыс. 725 рублей, в Челябинской — 65 тыс. 198 рублей, в Курганской — 57 тыс. 25 рублей.

С учетом декабря по итогам 2022 года среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 61 тыс. 307 рублей, сообщает Вслух.ру.