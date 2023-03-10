Патриотический агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" начался в Тюменской области

С 10 по 31 марта в Тюменской области пройдет агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира". Специалисты областного поискового центра им. Артура Ольховского, руководители и участники 11-ти поисковых отрядов проведут комплекс образовательных и просветительских мероприятий более чем в 10 муниципальных образованиях региона.

Поисковики организуют уроки памяти о Великой Отечественной войне, презентацию деятельности регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области, а также представят передвижные музейные экспозиции отрядов. В образовательных учреждениях учащимся расскажут об алгоритме работы с электронными базами данных Министерства обороны РФ и внесении данных родственников, участвовавших в войне и трудившихся в тылу, на региональный интернет-портал "Стена памяти".

Планируется, что в 2023 году с поисковым движением региона познакомятся свыше 3 тысяч школьников Тюменской области.