Артюхов и Швецева встретились с родными погибших участников СВО

Встреча с матерями погибших участников СВО накануне 8 Марта прошла на площадке объединенного штаба помощи семьям мобилизованных в Тюмени. Ее провели секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и руководитель регисполкома партии Ольга Швецова, сообщает пресс-служба

реготделения "Единой России".

"Мы проводим встречи с родными мобилизованных, раненных и погибших и в Тюмени, в других городах и районах области. Наша главная задача — оказывать семьям всю возможную поддержку, помогать решить проблемные вопросы, если такие возникают, организовать при необходимости консультацию с опытным юристом", — подчеркнул Андрей Артюхов.

Объединенный штаб для помощи "Единой России", "Молодой Гвардии" и волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ всегда открыт для родных военнослужащих, здесь готовы оказать любую помощь, отметила Ольга Швецова:

Бойцы отдали свои жизни, защищая Отечество, и мы должны сделать все, чтобы помочь их семьям пережить этот страшный период. Поддержка нужна и на бытовом уровне, например, оформить документы для получения льгот.

Помощь родным погибших готов оказывать и недавно созданный комитет семей воинов Отечества. Региональный штаб в Тюменской области возглавила член правления Тюменского регионального отделения Союза женщин России, член Общественной палаты Лариса Денисова: "Главный наш принцип – сопричастность. Мы можем стать опорой друг для друга, сейчас это очень важно".

Всегда готовы прийти на помощь и волонтеры-молодогвардейцы. "Если нужно выполнить мужскую работу по дому или участку, сделать ремонт, решить какие-то бытовые задачи, наши ребята подъедут в любое время", - подчеркнул координатор "Молодой Гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Один из вопросов, который волнует матерей погибших сегодня, - установление мемориала на месте захоронения. Вопрос о возможности его создания задала Надежда Гоненко. Ее сын, Николай Гоненко, был мобилизован в октябре прошлого года, воевал в составе парашютно-десантного батальона и погиб в декабре под городом Каменная Народной Луганской Республики. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества. Председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев отметил, что этот вопрос прорабатывается.