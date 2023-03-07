Тюменцам рассказали, где культурно отпраздновать 8 Марта

Фото из архива редакции

В Тюменской области женскому празднику посвятили около 500 мероприятий, в них поучаствуют не менее пятидесяти тысяч человек, считают в депкультуры ТО.

В библиотеках, музеях, домах культуры всех муниципалитетов состоятся выставки, мастер-классы, театральные представления, концерты и праздничные программы. Творческие коллективы, клубные формирования, передвижные культурные комплексы подготовят поздравления и подарки для женщин.

Одной из масштабных площадок празднования станет Тюмень.

7 МАРТА

Дом культуры "Нефтяник" в 19:00 приглашает на праздничный концерт "Признание. Любовь неугасаема". На сцене – исполнители русского романса – тюменские звезды "Романсиады". В исполнении солистов Тюменского театра романса Натальи Семешко, Александры Федотовой, Дарьи Ивановой, Градиру Байрамова, Елизаветы Березиной, академического ансамбля "Примавера" прозвучат лучшие отечественные и зарубежные романсы, песни из кинофильмов.

В музее-усадьбе Колокольниковых в 18:30 состоится концертная программа хора "СинЭргия". Вход свободный.

8 МАРТА

В Тюменской филармонии в 18:00 праздничный концерт "Королева красоты". На сцене – Тюменский филармонический оркестр. Дирижер – Никон Родюков, дирижер Театра оперы и балета Республики Коми. Солисты – заслуженный артист России Юрий Шиврин и солистка Московского театра оперетты Анна Новикова.

В арт-кафе Тюменского драмтеатра в 20:00 – программа "Океан Любви", джазовый концерт в стиле Босса Нова с песнями из репертуара Антонио Карлоса Жобима. Исполнители: Юлия Гайя (вокал), Антон Дерябин (гитара), Иван Лёшин (барабаны), Антон Карабут (бас).

Для самых юных леди "Тюменский театр кукол" в 11:00 и 14:00 дает спектакль "Дюймовочка". Музыкальная, яркая и лирично-смешная сказка – премьера сезона! Понравится не только детям, но и взрослым.

Ценителей истории приглашает Музейный комплекс им. Словцова в 18:00 на экскурсию по выставке "Шедевры художественной коллекции", посвященную истории древних драгоценных украшений, которые вдохновляли великих художников.

9 МАРТА

В АРТ-кафе ТБДТ в 21:00 премьера музыкально-поэтического вечера "Цветаева. (Не)любовь".

11- 12 МАРТА

Исторический парк "Россия – моя история" в 12:00, 14:00 приглашает на мероприятие "Образ женщины глазами русских художников". На арт-медиации посетители примерят на себя роль историков, присяжных, этнографов и художников, и в диалоге с ведущим обсудят события времен правления династии Романовых.

В Тобольске в праздничные дни в залах ДК "Синтез", ДК "Водник", ДК "Речник" пройдут концерты, посвященные Международному женскому дню.

В Ялуторовске "Арт-вояж" приглашает на праздничную программу с участием творческих коллективов.

В Ишиме в городской централизованной библиотечной системе откроется выставка "Женская судьба за книжным переплетом".