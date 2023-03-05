Зарплаты в Тюменской области за год выросли на 10%

Уровень зарплат в Тюменской области занимает третье место в УрФО, сообщает Росстат.

Жители Тюменской области в январе-ноябре 2022 года зарабатывали в среднем 59 тыс. 422 руб. Это на 10,2% больше, чем в тот же период 2021 года. Причем в октябре и ноябре доход превышал 60 тыс. рублей. Но самый высокий был в июне (более 63 тыс. руб.) и июле (более 64 тыс. рублей).

Выше зарплата только в автономных округах Тюменской области: на Ямале в среднем за 11 месяцев она составила 128 тыс. 626 руб., в Югре — 93 тыс. 816 руб.

В остальных регионах УрФО зарабатывают меньше, чем тюменцы. В Свердловской области среднемесячная номинально начисленная зарплата была 53 тыс. 548 руб., в Челябинской — 48 тыс. 732 руб., в Курганской — 39 тыс. 246 руб.

В целом по России средняя зарплата составила 61 тыс. 985 руб., рост за год — на 12,7%. В Тюменьстате сообщили, что в январе-ноябре в Тюменской области больше всего платили в сфере добычи нефти и газа (169 тыс. 504 руб.), производстве химических веществ и химических продуктов (144 тыс. 436 руб.), производстве машин и оборудования (139 тыс. 66 руб.), в деятельности воздушного транспорта (122 тыс. 399 руб.), научных исследованиях и разработках (131 тыс. 689 руб.), сообщает Вслух.ру.