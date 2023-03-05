День без телефона отмечается 5 марта

5 марта, отмечается день выключенных гаджетов. В течение 24 часов принято проводить это время с близкими и друзьями вживую, отодвинув из своей жизни телефоны, планшеты и компьютеры.

Так, Александра Кордубан, студентка второго курса юриспруденции, заявила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня", что даже практикует иногда такие дни. Студент Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Марк Якимов не может прожить ни дня без телефона.

Практикующий психолог Виктория Сало считает, что студенты могут справиться без смартфона, но это будет сложно. Она считает, что это еще и способ презентовать себя.

– Мы можем наблюдать, что из-за телефонов и профилей в соцсетях в обществе встречают друг друга "по одежке" из сети, но так было и раньше – когда-то это были DVD-проигрыватели, а до них — магнитофоны, – размышляет Виктория.

Психолог пояснила, что телефон для многих – это уход от реальности и избавление от одиночества.