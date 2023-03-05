Инициативы тюменцев могут быть реализованы за счет бюджета

Инициативы тюменцев могут быть реализованы за счет бюджета. С 9 по 15 марта пройдет прием заявок.

Новая программа поддержки идей граждан стартовала Тюмени в 2020 году. С тех пор реализованы десятки проектов. Благодаря инициативам установлен памятник "Легендарным казакам — первопроходцам Сибири" на Лесобазе, озеленен сквер им. Героя Советского Союза генерала Карбышева на улице Полевой. В разных районах появились горки и комплексы для детей. Благодаря инициативам в городе проходит фестиваль кубинского танца "CHAСKA-CHAСKA".

Внести инициативный проект может группа не менее трех человек старше 16 лет, проживающих в Тюмени. А также органы ТОС, ТСЖ, некоммерческие организации. Проект должен быть поддержан тюменцами. Например, собрать не менее 50 подписей или предоставить протокол собрания.

Есть еще требования. Стоимость проекта должна быть не более 2 млн рублей, он должен быть реализован в течение календарного года, сообщает Вслух.ру.

Проекты будут принимать на ул. Первомайской, 20, каб. 616а или по е-mail: tvoybudget@tyumen-city.ru.