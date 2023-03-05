О необычных находках рассказали тюменские коммунальщики

В пресс-центре "Росводоканал-Тюмень" рассказали о самых необычных находках в канализационных коллекторах за 2022 год.

"В прошлом году из системы водоотведения были извлечены лестница, одеяло, лопата, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки", – рассказали в организации.

Самая большая проблема – огромное количество салфеток из нетканых материалов (влажная туалетная бумага, детские салфетки), предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей и прочий мусор, сообщает АиФ – Тюмень.

"Так, например, в районе торгового центра "Кристалл" из сети извлечено пять "КамАзов" салфеток. В районе поселка Березняковский рабочие достали из коллектора собаку, провалившуюся в открытый колодец. Собаку вернули хозяину" – поделились в "Росводоканале".