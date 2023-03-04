Тюменскую постановку покажут в Санкт-Петербурге

С 25 марта по 3 апреля спектакль-инсталляцию "ДЫМ." покажут на петербургском театральном фестивале. Постановка создана в тюменском Молодежном театральном центре "Космос".

Театральный фестиваль "В Смысле?!" для подростков пройдет весной этого года. С 25 марта по 3 апреля на площадках Санкт-Петербурга покажут 19 спектаклей от молодых режиссеров и педагогов из Перми, Рязани, Архангельска, Екатеринбурга и других городов России.

"ДЫМ." — это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. В центре сюжета — жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль создан на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой, сообщили Moi-portal.ru в МТЦ "Космос".

Режиссер — Владислав Тутак, художница — Женя Исаева. Автор идеи и куратор проекта — Александрина Шаклеева. Продюсирование проекта осуществляет команда Молодежного театрального центра "Космос". Спектакль вошел в лонг-лист 2022 года Национальной театральной премии "Золотая Маска".