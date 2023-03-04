Командные состязания "Кампус 3.0: ВОбщаге" пройдут 25 и 26 марта на молодежных площадках Тюмени

Команды студентов из общежитий Тюменской области посоревнуются в виртуальном пространстве и волейболе на батутах. Покажут мастерство импровизации: будут придумывать смешные ответы на вопросы членов жюри. Поучаствуют в турнире "Башня": построят сооружение из макарон и проверят его устойчивость.

— В прошлом году с друзьями участвовал в "Кампусе 2.0: ВОбщаге". Мы отлично провели время, узнали ребят из других учебных заведений и заняли второе место. Сейчас являюсь организатором проекта и понимаю, как важно сделать состязание интересным и полезным для участников, — рассказал Иван Христофоров, член Студенческого совета Тюменской области.

До 21 марта можно подать заявку на проект "Кампус 3.0: ВОбщаге" в группе "Студенческого совета Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Для участия необходимо зарегистрировать команду из шести человек. Стать участниками могут студенты из профессиональных и высших образовательных организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска от 16 до 27 лет.

До 21 марта можно подать заявку в группе "Студенческого совета Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Мегатюмень.