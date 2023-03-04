Как сохранить букет свежим, рассказали тюменские флористы

В преддверии 8 марта тюменские флористы рассказали, как продлить срок букетов, чтобы подольше сохранить праздничное настроение.

Во-первых, нужно ежедневно обновлять цветочный срез. Во-вторых, обязательно мыть вазу, в которой стоит букет и регулярно менять воду в ней.

"Важно, чтобы вода была чистой и прохладной, так как практически все цветы не любят теплую воду. Следует следить и за уровнем воды в емкости. Желательно, чтобы он заполнял, примерно, половину стебля", – поделились флористы цветочного магазина.

Третий фактор – температура воздуха в помещении. Цветам не должно быть душно, жарко, поэтому следует регулярно проветривать комнату, где стоит букет, сообщает АиФ – Тюмень. "Ставить букет у отопительных приборов не рекомендуется. Прямые солнечные лучи также губительны для цветов, поэтому не все подоконники для этого подходят", – добавляют эксперты.