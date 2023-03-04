Принимаются заявки на фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль"

В Тюмени пройдет традиционный ежегодный открытый фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль". Дети примут участие в конкурсных направлениях: хореография, вокал, театр, инструментальное исполнение, художественное слово и оригинальный жанр.
Как рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, до 15 марта пройдет подача заявок и подготовка участников. С 20 по 24 марта жюри просмотрят и оценят номера. С 27 по 30 марта пройдет подведение итогов и подготовка к награждению.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса и гала-концерт состоится 1 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает "Тюменская область сегодня".
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