Принимаются заявки на фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль"

В Тюмени пройдет традиционный ежегодный открытый фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль". Дети примут участие в конкурсных направлениях: хореография, вокал, театр, инструментальное исполнение, художественное слово и оригинальный жанр.

Как рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, до 15 марта пройдет подача заявок и подготовка участников. С 20 по 24 марта жюри просмотрят и оценят номера. С 27 по 30 марта пройдет подведение итогов и подготовка к награждению.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса и гала-концерт состоится 1 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает "Тюменская область сегодня".