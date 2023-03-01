В Тюменской области перенесли проверку сирен

08:34 01 марта 2023
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен, запланированной на сегодня, 1 марта 2023 года, ПЕРЕНЕСЕН, сообщает информцентр правительства ТО.

Следующая дата пока не названа. 

Ранее сообщалось, что техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен должна была пройти с 1 марта 2023 года с 10:40 до 11:10 местного времени. 

Теги: безопасность , проверки
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