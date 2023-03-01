В Тюменской области перенесли проверку сирен

Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен, запланированной на сегодня, 1 марта 2023 года, ПЕРЕНЕСЕН, сообщает информцентр правительства ТО.
Следующая дата пока не названа.
Ранее сообщалось, что техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен должна была пройти с 1 марта 2023 года с 10:40 до 11:10 местного времени.
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