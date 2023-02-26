Тюменцы могут приготовить грунт для рассады самостоятельно

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала, как сделать качественный грунт для рассады.



– При самостоятельном приготовлении грунта нужно соблюдать следующие пропорции: огородная земля – 2 части, перегной 1 –часть, низинный торф – 1 часть, речной песок – 1 часть. В таких пропорциях получается грунт универсального назначения. Огородную землю желательно брать с гряд, где росли зеленные или бобовые культуры. Нужно обязательно обратить внимание на кислотность почвы (РН= 5,5–6,5). Проверяют кислотность почвы с помощью набора из лакмусовых бумажек, который можно приобрести в специализированных магазинах. Делают это следующим образом: 1 ч. л. грунта размешать в стакане снеговой или дождевой воды, дать отстояться 2–3 часа, потом опустить лакмусовую бумажку в раствор, затем в соответствии с таблицей в инструкции определить кислотность, – объясняет эксперт.

Для хорошего "самочувствия" и роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва. Поэтому для уменьшения кислотности в почву стоит добавить золу.

Грунт обязательно нужно обеззаразить: пропарить при высокой температуре в духовом шкафу или пролить кипятком, сообщает "Тюменская область сегодня".