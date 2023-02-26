Дизайнер рассказала о тенденциях весны

В главных трендах грядущего сезона остается кожаное платье, - говорит дизайнер одежды Мия Аксакова. Среди новинок можно найти модели на одно плечо, приталенного кроя без бретелей, платья-футболки с принтом и двухцветные вариации. Много внимания досталось классическому черному кружеву: чувственные платья и боди, дерзкие блузы и ажурная отделка на юбках и рубашках разнообразят повседневные образы. Успокоить такие луки можно обувью на плоском ходу и спокойным макияжем. Открытый живот — тренд нового весенне-летнего периода.

По словам Мии, блузы, рубашки и футболки наступающей весной модницы заменят на кроп-топы и бра в бельевом стиле. Они отлично сочетаются с брюками и джинсами, шортами и бермудами, а также с юбками на низкой посадке. Не потеряют актуальности пайетки. Ими украсили худи, платья, юбки, колготки и обувь, сообщает АиФ-Тюмень.

- Несмотря на то, что оверсайз все еще доминирует в нашем гардеробе, последние несколько сезонов в моду возвращаются женственные образы: полупрозрачные платья, юбки и топы, - отмечает дизайнер. - Легкие и почти невесомые образы, дополненные грубой обувью и колготками. Смело меняем спортивные костюмы и "папины" брюки на юбки из полупрозрачного материала и платья длины миди и макси. В моде плиссе, вырезы, короткие платья, юбки и шорты. В лидерах – корсеты.