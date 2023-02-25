Мониторинг на "зебрах" проводят тюменские госавтоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мониторинг ДТП на пешеходных переходах. В феврале в Тюмени участились ДТП на "зебрах". Для стабилизации аварийной обстановки запланированы дополнительные рейды по соблюдению ПДД водителями при проезде пешеходных переходов.

Будут выбраны самые опасные пешеходные переходы, на них будут нести службу сотрудники ГИБДД Тюмени, полка ДПС ГИБДД, представители других подразделений Госавтоинспекции. Главное - обезопасить людей, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам.

В рейдах также примут участие волонтеры, юные инспекторы движения, "родительские патрули", которые проведут разъяснительную работу с автомобилистами, сообщает ГИБДД Тюменской области.