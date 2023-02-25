Новые учреждения-участники пилота по реабилитации детей с инвалидностью открылись в Тюменской области

Число учреждений региона, участвующих в проекте по социальной реабилитации детей-инвалидов, в 2023 году увеличилось с 7 до 10.

Ранее это были Областной центр реабилитации инвалидов, центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник", социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в Тобольске, Ишиме ("Согласие"), селе Омутинское, а также детский психоневрологический дом-интернате в Успенке.

К ним присоединились ГАУЗ ТО "Детский лечебно-реабилитационный центр "Надежда" Департамента здравоохранения Тюменской области, АНО "Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными ментальными нарушениями развития "Новые горизонты" г.Тюмень и ТРАНБО "Открой мне мир". Центр "Надежда" будет принимать на реабилитацию детей с речевыми проблемами и детей с ДЦП, а "Новые горизонты" и ТРАНБО "Открой мне мир" - детей с психическими нарушениями.

Специалисты в центрах обучают детей с инвалидностью безопасному поведению дома и на улице, помогают привить бытовые навыки, проводят занятия по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре, и многое другое. Также они поясняют родителям, как адаптировать жилплощадь к такому ребенку, сообщает "Тюменская область сегодня".