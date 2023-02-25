Одиннадцать "земских учителей" пришли в тюменские школы в прошлом году

В Тюменской области третий год действует программа "Земский учитель". Педагоги, переехавшие на работу в села, в рабочие поселки или поселки городского типа, а также в небольшие города населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на единовременную компенсацию в 1 млн рублей.

В 2022 году на участие был подано 75 заявок, проведен конкурный отбор учителей на 11 вакансий в школах Абатского, Бердюжского, Юргинского, Уватского, Упоровского, Исетского, Омутинского, Тобольского районов, Голышмановского городского округа. В образовательные учреждения региона трудоустроены 5 учителей иностранного языка, 3 учителя математики, 3 учителя русского языка и литературы. Педагоги прибыли из Камчатского и Краснодарского края, Республики Башкортостан, Омской области. Всем учителям предоставлено служебное жилье.

В этом году в рамках программы "Земский учитель" объявлен конкурс на замещение 3 вакансий в сельских школах: один учитель математики (Заводоуковский район, с.Новая Заимка); два учителя русского языка и литературы (Сладковский район, с. Сладково и Ярковский район, с. Плеханово), сообщает АиФ – Тюмень.