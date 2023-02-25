Необычный бассейн появится в центре Тюмени

В ближайшее время в Тюмени откроется еще один бассейн. Он обещает стать самым необычным в областной столице.

- В Тюмени все спортивные бассейны длиной 25 метров и более находятся на уровне первого этажа зданий. Новый бассейн будет составной частью одного из спортивных клубов World Class. Он расположится на уровне пятого-шестого этажа, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию Тюменского ЦУМа, - говорит заместитель генерального директора ЦУМа по строительству Андрей Глазунов.

- Реализация идеи потребовала новых для нас инженерных решений, начиная с усиления несущих конструкций и заканчивая сетями для снабжения всего сооружения большим объемом воды. Сейчас создается каркас, на котором все будет держаться. Нужно с запасом учесть все нагрузки, чтобы безопасно эксплуатировать здание и получить в скором будущем один из лучших спортивных объектов в городе.

Оздоровительный комплекс расположится в новом многофункциональном центре, который сейчас возводится рядом с ЦУМом, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.