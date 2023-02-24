Тюменцев научат создавать игровые проекты

Открыт прием заявок на молодежный обучающий проект "Школа социального проектирования". Участников ждут образовательные игры и индивидуальные консультации с экспертами. Присоединиться может любой желающий от 14 до 35 лет, кто делает первые шаги в направлении социального проектирования.

"Школа" пройдет в три этапа:

1. С 14 марта по 6 апреля состоится серия образовательных игр в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме. Участники узнают, как создать социальный проект, определят важные проблемы и придумают варианты по их решению. Затем проработают идею и оформят паспорт будущей инициативы.

2. До 22 апреля участники отправятся на индивидуальные консультации с региональными наставниками для доработки проектов.

3. 22 апреля состоится итоговое мероприятие, где активисты представят свои идеи экспертам на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

— Мы пробуем интегрировать разнообразные форматы, чтобы молодежь региона могла эффективно развиваться в любых направлениях. В "Школе" участники смогут начать свой путь в социальном проектировании в игровом формате и при этом полноценно погрузиться в тему, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".

Подать заявку на участие можно до 9 марта включительно. Для этого нужно заполнить анкету в группе мультицентра "Моя территория" в социальной сети ВКонтакте, сообщает Мегатюмень.