В селе Голышмановского района пройдет праздник "Ражевские просторы"

О том, что до XIX века валенки были дорогой обувью для представителей высшего сословия и другие интересные факты расскажут гостям ежегодного праздника "Ражевские просторы", который в этом году посвятили валенку. Еще участников ждет выставка-ярмарка и концерт 25 февраля в 11:00 в с. Ражево Голышмановского района, сообщила исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова.

В марте состоится казахский Наурыз в деревне Земляной, праздником пирога встретят май в селе Голышманово, весенней зелени – в Новой Хмелевке. В Бескозобово гости соберутся у самовара в июне. Праздник сибирского чая пройдет в июле в Боровлянке, а Евсинская ярмарка в селе Евсино состоится в августе. Также в августе гостей ждут в Королево на день варенья, Малышенке – на медовую ярмарку, Ламенском – на яблочную сказку, Усть-Ламенке – на банный день, Средних Чирках – на голышмановский характер. Завершит череду праздников щедрая осень в Черемшанке в сентябре.

Главным праздником в Голышмановском городском округе по традиции станет Шарохинский фестиваль, он собирает и объединяет все территории района. В 2023 году фестиваль посвятят столетнему юбилею муниципалитета. Он состоится 24 июня в Голышманово, сообщает Тюменская линия.