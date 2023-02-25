Преждевременных родов в Тюменской области становится меньше

В прошлом году в Тюменской области удельный вес преждевременных родов составил 3,1% (в 2021 году – 3,3%). 80,3% из них приняли в областном Перинатальном центре.

Преждевременные роды наступают в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней, а масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. Медики всеми способами стремятся сохранить беременность и не допустить, по возможности, преждевременных родов.

Главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская рассказывает: — В нашем центре накоплен большой опыт по пролонгированию беременности с помощью эффективных и безопасных медикаментозных средств. Выделены факторы риска, установлены диагностические критерии, определены препараты, рекомендованные для профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) плода, разработаны региональные методические рекомендации "Преждевременные роды".

Здесь проводится обучение медицинского персонала тактике ведения беременных из группы риска и с угрожающими преждевременными родами, что позволяет своевременно направлять женщин в Перинатальный центр для сохранения беременности, сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра (г. Тюмень).