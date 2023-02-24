Ишимцы смогут выбрать пространство для спорта и отдыха для благоустройства

Жители Ишима смогут проголосовать за благоустройство в 2024 году одной из двух дворовых территорий на ул. Шаронова и Карла Маркса. Выбор нужно сделать до 15 марта. Объекты были выбраны из-за большого количества обращений горожан с просьбами их облагородить, сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Ишима Денис Кузьменко. Он отметил, что дворовые территории достаточно большие и расположены внутри жилых комплексов из нескольких многоквартирных домов.

По словам Дениса Кузьменко, после голосования будут разработаны варианты дизайн-проектов по благоустройству выигравшей территории, из которых горожане выберут понравившийся. Затем заявку, локальный сметный расчет и проектную документацию направят на утверждение в Тюмень. Далее путем проведения открытого аукциона на проведение работ определят подрядчика, сообщает Тюменская линия.

"После реализации проекта во дворе для жителей близлежащих домов могут появиться детские игровые площадки, турниковые комплексы, площадки для занятий спортом, оборудованные зоны отдыха", - пояснил директор департамента.