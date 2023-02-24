Когда можно вызвать сантехника бесплатно, рассказали специалисты

В некоторых случаях вызывать сантехника на дом можно бесплатно. Об это рассказали в пресс-службе кафедры ЖКУ Тюменского индустриального университета.

"Подключение смесителя, ванны, душа, унитаза, раковины, стиральной машины придется оплатить, т. к. согласно постановлению Госстроя РФ № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (приложение № 4) эти работы не входят в перечень обязательных услуг по содержанию дома", – сообщели специалисты.

Если в квартире засорилась канализация, появилась течь, то в этих случаях с домовладельцев не должны брать оплату, потому что эти затраты внесены в ежемесячную квартплату, сообщает АиФ-Тюмень.