Когда можно вызвать сантехника бесплатно, рассказали специалисты

В некоторых случаях вызывать сантехника на дом можно бесплатно. Об это рассказали в пресс-службе кафедры ЖКУ Тюменского индустриального университета.
"Подключение смесителя, ванны, душа, унитаза, раковины, стиральной машины придется оплатить, т. к. согласно постановлению Госстроя РФ № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (приложение № 4) эти работы не входят в перечень обязательных услуг по содержанию дома", – сообщели специалисты.
Если в квартире засорилась канализация, появилась течь, то в этих случаях с домовладельцев не должны брать оплату, потому что эти затраты внесены в ежемесячную квартплату, сообщает АиФ-Тюмень.
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