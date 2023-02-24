На пешеходной улице Дзержинского пройдут интересные мероприятия

С 23 по 26 февраля пройдут мастер-классы, конкурсы, выставки и экскурсии на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Ремесленники подготовили увлекательный интерактив.

23 февраля в 12:00 начнется мастер-класс "Блины из стекла" - декор пластилина с разноцветными кусочками стекла. С 14 часов стартует экскурсия с призовой викториной "Улица с руками".

24 февраля в 12:00 - мастер-класс "Кисточка из ниток". Изготовление хвостиков для шапок, игрушек. В 15 часов – конкурс "Орлиный глаз". Гости поделятся на две команды и посоревнуются, какая быстрее рассортирует пуговицы.

25 февраля в 12:00 организаторы ждут на мастер-классы "Бабушкин коврик" и "Коврик дружбы". В 14 часов начнется конкурс "Пока горит спичка". В 15 часов - экскурсия с призовой викториной "Улица с руками".

26 февраля тюменцев зовут мастер-классы "Бабушкин коврик" и "Коврик дружбы". "В эти дни также можно поиграть с веревкой, в ручеек. Всем честным народом вышить длинный браслет из кожи, сплести косы Масленицы, примерить образ воина или женский костюм прошлого Сибири, сообщает Тюменская линия.