Жители Калининграда увидят спектакль тюменского театрального центра

С 24 по 26 февраля в калининградском "Доме китобоя" покажут авторский спектакль "Аэлита. Инвентаризация". Постановка создана в рамках арт-резиденции "Архивация нас", которую проводил Молодежный театральный центр "Космос".

В спектакле могут участвовать пять человек, которым автор расскажет о своем отце. Зрители познакомятся с записями в дневниках Аэлиты, выпьют кофе, посмотрят архивные заметками и проникнутся воспоминаниями героини. Историю озвучивает не только она сама, но и ее мама и дочери.

"Я получила классическое режиссерское образование. И поэтому, когда только попала в "Космос", не могла понять современный театр. Почему эти спектакли — прекрасны, почему они — искусство? Но все равно участвовала во всех образовательных программах. И поняла, что современный театр ближе к жизни. Я училась и все еще учусь переводить идеи на более простой язык. "Аэлита. Инвентаризация" — это попытка рассказать обо мне таким способом", — рассказала Мой-портал.ру Аэлита Садретдинова, автор спектакля и менеджер проектов "Космоса".

Автор спектакля проведет творческую встречу 25 февраля в 17:30 в "Доме китобоя". Она расскажет о том, как появилась идея этого спектакля и про другие свои проекты.