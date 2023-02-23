Киберпатруль Тюменской области 23 февраля запустил фотопроект

Фотопроект "В глазах моего ребенка" запустил "Киберпатруль Тюменской области" в День защитника Отечества. Общественники, спортсмены, волонтеры и их дети стали главными действующими лицами. Посмотреть фотоработы можно в группе "Киберпатруль Тюменской области".

"Суть фотопроекта заключается в том, что родители являются основным примером для своих детей. Мы хотим показать, что основные качества, которые связаны с честью, уважением, мужеством, взаимопомощью воспитываются в семье с самого детства. Эти ценности прививает отец", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Медиацентре Тюменской области.

Каждый из взрослых ассоциируется с многовекторным образом современного защитника. Как подчеркнули в Медиацентре, фотопроект создан для просвещения младшего поколения, воспитания правильных ценностей и патриотизма, а также чествования защитников Отечества.