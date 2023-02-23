Как бросить курить, рассказали тюменцам

Тягу к курению специалисты называют болезнью. Чтобы ее излечить, нужно понять личную причину курения, а потом найти мотивацию – объяснить самому себе, почему нужно избавиться от этой пагубной привычки. Это может быть забота о здоровье близких, страдающих от пассивного курения, боязнь развития онкологических заболеваний, желание родить здорового ребенка и даже стремление к белозубой улыбке.

- Редкие люди могут бросить курить по щелчку пальца или докурив последнюю сигарету в пачке, - говорит врач-терапевт Лидия Макарова. - Постепенно приучайте организм обходиться без никотина, особенно если вы долго курили. Сокращайте количество выкуренных сигарет в день. Как только почувствуете, что готовы расстаться с вредной привычкой, назначьте день и дайте себе слово не возвращаться к ней.

Если хотите поощрить себя, подумайте над вознаграждением. Например, вы можете месяц откладывать деньги, которые обычно тратите на сигареты, а потом потратить их на то, о чем давно мечтали.

Лидия Вадимовна не советует пытаться заменить реальные сигареты на электронные - рискуете лишь укрепить свою никотиновую зависимость. Обычные перекуры замените общением, чтением, слушанием музыки, легкими перекусами, а лучше всего начните делать зарядку несколько раз в день. Особенно это важно для людей, склонных к полноте.

По статистике в России курит примерно каждый четвертый россиянин. Умирают от никотиновой зависимости ежегодно около 400 тысяч человек. Среди курильщиков по-прежнему больше мужчин, но число курящих женщин и подростков растет, сообщает КП-Тюмень