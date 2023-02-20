Кому не стоит носить черный цвет, рассказала стилист

Принято считать, что классический черный цвет идет абсолютно всем. Его часто предпочитает в своем гардеробе молодежь. Стилист Юлия Каравайцева рассказала об его особенностях корреспонденту АиФ-Тюмень.

"Черный цвет считается цветом ахроматом, то есть нейтральным цветом, но с ним все же нужно быть аккуратными. К сожалению, черный оттеняет все недостатки, поэтому прежде, чем помещать его в портретную зону, то есть близко к лицу, нужно понимать, что при этом вы должны выглядеть идеально", – подчеркивает эксперт.

Стилист добавляет, это не значит, что нельзя отказываться от одежды этого цвета, просто стоит переносить его дальше от лица.

"Если это верхняя одежда, то пусть между вашим лицом и пальто или куртки будет шарф комплементарного цвета, например, красного. То есть нужно помнить о контрасте, чтобы выгодно подчеркнуть свою внешность", – говорит специалист.