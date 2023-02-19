Учителя русского языка и литературы востребованы в нашем регионе

В Тюменской области работают порядка 11 тысяч школьных преподавателей. Ежегодно трудиться по профессии в учебные заведения региона идут более 400 выпускников педагогических вузов и колледжей. Средняя заработная плата учителей составляет более 57 тыс. рублей.

"Реализация образовательных программ осуществляется в полном объеме, нагрузка по незамещенным вакансиям распределена между педагогическими работниками школ. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков", - сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

С сентября 2022 года в регионе работает "Факультет педагогических профессий". Программа Факультета предусматривает возможность как повышения профессиональных компетенций, так и раскрытие личностного потенциала молодых учителей.

В образовательные организации Тюменской области прибывают учителя и из других регионов, в том числе по программе "Земский учитель". За последние 3 года в рамках этой программы приехали учителя из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Камчатского и Краснодарского краев, ХМАО, сообщает КП – Тюмень.