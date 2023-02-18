Весной у домашних животных меняется поведение

Для некоторых владельцев кошек и собак остро встает вопрос "Что выбрать для своих питомцев: стерилизацию или контрацептивы?".

- Многие не стерилизуют кошек из-за страха, что у питомиц пропадет охотничий инстинкт, - говорит ветврач Маргарита Дурнова. - Но – это миф. Такая процедура никак не сказывается на желании и возможности ловить мышей или крыс. Кошка становится более спокойной, потому что в ее жизни больше нет сексуального голода и зова инстинкта размножения. Эта мера абсолютно оправдана, поскольку спариваться кошки готовы постоянно. Частые роды не только наносят вред здоровью животного, но и являются головной болью для хозяина,

По словам ветеринаров, продолжительные периоды течек, не заканчивающиеся спариванием, могут отрицательным образом повлиять на здоровье кошки. Еще один способ избежать нежелательного потомства - противозачаточные. Гормональные таблетки используют, чтобы предотвратить течку или совсем лишить кошку репродуктивной функции.

- Длительный прием контрацептивов может стать причиной многих болезней и нарушений функций внутренних органов животных. Нередки случаи и возникновения онкологии, появления воспалительных заболеваний половой системы, - отметила Маргарита Дурнова.

Особенно опасен прием гормональных таблеток или капель для породистых кошек из-за слабого иммунитета к болезням, в частности опухолевым, сообщает АиФ-Тюмень.