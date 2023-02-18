Какие многолетние цветы посадить на даче, рассказала эксперт

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала корреспонденту "Тюменской область сегодня", какие виды многолетних цветов лучше растить на своем участке.

Гайлардия крупноцветковая – экспресс-многолетник для наружного озеленения. Растения кустистые, высотой до 60 см, сильнооблиственные. Цветы собраны в соцветия-корзинки диаметром 10 см пестро-яркой окраски, преимущественно медно-красных тонов. На одном месте могут расти до 3–4 лет. Посев на рассаду в марте-апреле.

Гвоздика-травянка. Красивый и неприхотливый многолетник, обильно цветущий с июля по сентябрь. Образует куполообразный куст с прямостоячими стеблями высотой до 30 см, цветки с бахромчатыми лепестками разнообразной окраски диаметром до 4 см. Посев на рассаду в марте в рассадные ящики.

Лен многолетний. Растение травянистое с тонкими упругими побегами, которые увенчаны множеством пятилепестковых цветов голубого, белого или желтого окраса. Для цветения в первый год – посев на рассаду в марте-апреле.

Фуопсис. Быстроразрастающийся, неприхотливый экспресс-многолетник. Невысокий куст (15–25 см) со стелющимися четырехгранными стеблями и душистыми розовыми цветками в форме маленьких звездочек. Относительно зимостоек. Посев на рассаду в марте-апреле или сразу в открытый грунт в мае.