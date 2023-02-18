Вопрос качества воды решается в Уватском районе

Качество питьевой воды стало одним из вопросов, который задают жители главе Уватского района во время приема по личным вопросам. - Одно из последних обращений поступило из поселка Першино. Местная жительница пожаловалась, что периодически вода из крана бежит с желтоватым оттенком. Туртасским коммунальным предприятием уже проводились проверки системы водоснабжения, были заменены фильтры, - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - По обращению жительницы в поселке еще раз взяли воду для анализа. Проба направлена в Тюменский независимый сертификационно-испытательный центр.

По итогам проверки будет принято решение по исправлению ситуации. По словам директора муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова, в Першино ежедневно в автоматическом режиме проводится обезжелезивание воды и промывка угольных фильтров, сообщила пресс-служба администрации Уватского района.