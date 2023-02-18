27 февраля у православных христиан начнется Великий пост

Великий пост продлится 48 дней – до 15 апреля. В этот период верующие отказываются от пищи животного происхождения.

- В понедельник, среду и пятницу необходимо переходить на сухоядение, оставив в рационе фрукты, овощи, грибы, бобовые, мед, орехи и сухофрукты, хлеб и хлебцы, компоты и воду, - делится тюменка Дина Нестерова.

- Во вторник и четверг допускается прием горячей пищи без растительного масла, в субботу и воскресенье — с растительным маслом. В первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню.

Чтобы правильно питаться во время поста, надо включать в свой рацион больше растительного белка и пищу, содержащую сложные углеводы. Несмотря на строгие ограничения, блюда могут быть вкусными и разнообразными. Также в этот период важно много молиться, посещать храм, совершать добрые дела, не сквернословить, следить за собой и помнить о покаянии, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.