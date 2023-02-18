4 вакансии на одного соискателя приходится в Тюменской области

В Тюменской области на регистрационном учете в качестве соискателей состоят 5 тыс. 863 человека. При этом в банке вакансий центра занятости региона есть 21 тыс. 532 предложения для трудоустройства, сообщает департамент труда и занятости.

Традиционно больше вариантов трудоустройств предлагают в строительстве и торговле - 2 тыс. 877 и 2 тыс. 597 вакансий соответственно. Больше 2 тысяч предложений в сфере образования (2 тыс. 38) и сельском хозяйстве (2 тыс. 10). 1 тыс. 982 вакантных мест в направлении госуправления и обеспечения военной безопасности, 1 тыс. 795 — в обрабатывающих производствах, 1 тыс. 650 — в транспортировке и хранении, 1 тыс. 573 — в области здравоохранения и социальных услугах, сообщает Вслух.ру.



За январь 2023 года в центры занятости Тюменской области обратилось 2 тыс. 333 человека. 593 из них трудоустроено до конца календарного месяца.